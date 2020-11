"Zurück in die Zukunft" und "Titanic"-Schauspielerin Elsa Raven ist tot

Die US-Schauspielerin Elsa Raven ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Sie war vor allem für ihre Nebenrollen in den Blockbuster-Filmen "Zurück in die Zukunft" und "Titanic" bekannt. Raven starb nach Angaben ihres Sprechers am Dienstag in Los Angeles, berichteten US-Medien am Donnerstag. Laut der Zeitung "USA Today" ist sie friedlich in ihrem Haus im Kreis ihrer Familie verstorben.

Seit den 1960er-Jahren hatte sie kleine Rollen in Filmen wie "Amityville Horror", "Fearless – Jenseits der Angst" und "In the Line of Fire – Die zweite Chance", sowie in TV-Serien, darunter "Kampf gegen die Mafia" und "Amen".