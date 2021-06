Emergency Room (1994-2009)

"Emergency Room" brach radikal und mit lautem Gedöhns das Image des romantisch-verspielten und nur sanft dramatischen Krankenhaus-Alltags mit verlässlichem Happy End: Noch nie wurde der Job von Ärzt*innen bis dato so hektisch, so packend, so dreckig, so furios, so realistisch inszeniert. Mit wackelnder Kamera, rasanten Schnitten, gebrochenen Charakteren und sowohl dichten wie mutigen Storylines schrieb die Serie TV-Geschichte und wurde unter anderem mit insgesamt 23 Emmys und einem Golden Globe geehrt.

In "Emergency Room" regiert die unbequeme Authentizität, die kaum Verschnaufpausen lässt und wie selbstverständlich dort über Klippen springt, wo andere zögerlich anhalten. Vor allem konnte die Serie bis zuletzt (trotz ständig wechselndem Cast!) das hohe Niveau halten.

Dramatik in der Notaufnahme allein aber reicht nicht für 15 Staffeln und einen internationalen Erfolg: George Clooney wurde in der Rolle des sexy Junggesellen und liebevollen Kinderarztes zum Star, auch Julianna Margulies als Oberschwester zeigte in "Emergency Room" ihr Ausnahmetalent. Noah Wyle als ambitionierter Jung-Arzt war lange Zeit das Herz der Serie, genauso wie Anthony Edwards als aufopfernder Oberarzt. Später gehörten zum Cast große Namen wie Goran Visnjic, Maura Tierney, Linda Cardellini sowie John Stamos.

