Die 15 besten asiatischen Serien auf Netflix:

Hello, Twenties! (2016-2017)

Schon mal gefragt, wie "Sex and the City" außerhalb New Yorks, ja gar auf einem anderen Kontinent aussehen würde, sagen wir mal in Südkorea? Dann darfst du keinesfalls "Hello, Twenties!" verpassen: Trotz grundverschiedener Persönlichkeiten (es ist also für jede und jeden Zuseher*in eine Identifikationsfigur dabei!) und Lebensziele gründen fünf Studentinnen, allesamt Anfang 20, eine WG. Männertechnisch kommen sie sich nicht in die Quere, weil sie alle auf eine andere Art von Typ aus sind – Chaos und Liebes-Wirrungen, aber auch viel Humor und gute Laune sind vorprogrammiert!

"Hello, Twenties!" ist eine charmante Parabel über das Erwachsenwerden in einer modernen Großstadt, die den Selbstfindungstrip unterhaltsam und harmlos-frech in Szene setzt. Wie eine wohlig-tröstende Umarmung!

Hier geht's direkt zur Serie!