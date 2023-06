In einer Welt, in der Menschen und anthropomorphe Tiere Seite an Seite leben, war BoJack Horseman der Star einer äußerst beliebten Sitcom in den 1990er Jahren. Nach deren Ende hat der Pferdemann allerdings nicht wirklich etwas zustande gebracht. Eine alles enthüllende Autobiografie soll ihn wieder ins Gespräch bringen, doch das Leben hat so allerlei Hürden für den zynischen Ex-Star aufgestellt. Sein Kampf gegen Hollywood wird durch Drogenexzesse und Narzissmus begleitet.

Mit dem Ende der 6. Staffel wurde das Serienfinale besiegelt.

"BoJack Horseman" ist auf Netflix, Amazon Prime Video und AppleTV+ verfügbar. Hier geht's direkt zu "BoJack Horseman"!