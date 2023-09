Liam Neeson – ein Name, der in der Filmwelt für Action, Drama und Charaktertiefe steht. Seit Jahrzehnten verzaubert der talentierte Schauspieler das Publikum mit seinen eindrucksvollen Auftritten auf der Leinwand. Von seiner unvergesslichen Rolle als Oskar Schindler in "Schindler's Liste" bis hin zu seinen spektakulären Action-Rollen in "96 Hours" hat Liam Neeson bewiesen, dass er einer der vielseitigsten Darsteller unserer Zeit ist.

Folgend werfen wir einen Blick auf einige seiner besten Filme, die dich in ihren Bann ziehen werden: