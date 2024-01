Open Your Eyes (2021)

Nach einem tragischen Unfall wacht die Teenagerin Julia in einem seltsamen Rehazentrum auf. Ihre Familie ist gestorben und sie leidet an Gedächtnisstörungen. Als sie versucht, ihr Leben wieder zu rekonstruieren, beginnt sie immer stärker an den Therapiemaßnahmen zu zweifeln und befürchtet eine große Verschwörung.

"Open Your Eyes" besteht aus 6 Episoden zu je 45 Minuten. Hier geht's direkt zur Serie!