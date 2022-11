Die 5 besten Fußball-Filme, die man unbedingt gesehen haben muss

Eric ist am Arsch! Im Job läuft nichts mehr nach Plan und zuhause mit den beiden Stiefsöhnen erst recht nicht mehr. Doch das wäre vermutlich alles noch zu verkraften, hätte der Fußballfan nicht vor 25 Jahren seinen größten Fehler begangen und die Liebe seines Lebens, Lily, sitzen gelassen. Es gibt nur einen Mann, der Erics Leben wieder auf Vordermann bringen kann: Eric Cantona, der legendäre Stürmer von Manchester United. Statt auf dem Poster an der Wand zu hängen, sitzt der Franzose plötzlich leibhaftig in der Küche seines Namensvetters.

In "Looking For Eric" nutzt die britische Regielegende Ken Loach die Fußballwelt, um auf soziale Probleme in Großbritannien aufmerksam zu machen. Der Fußball-Star Eric Cantona beweist hier, dass auch ein großer Schauspieler in ihm steckt und die Verbindung aus Komödie und Tragödie macht diesen Film zu einem ganz besonderen Werk mit politischer Sprengkraft.

"Looking For Eric" ist derzeit bei Amazon Prime Video und Google Play als Stream verfügbar.

