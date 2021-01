"Bridgerton": So waren die Sexszenen für den Cast

In den ersten vier Folgen des Historien-Dramas bleibt es bei einigen harmlosen Küssen zwischen den beiden Schauspielern, doch gleich in der Hochzeitsnacht von Daphne und Simon geht es von null auf hundert heiß her.

Page erzählte: "Wir waren wirklich gut vorbereitet. Wir hatten Tanzstunden, Schreib-Workshops – und jede Menge Zeit in den Armen des Anderen, bevor wir überhaupt ans Set kamen. Und wenn man so viele Stunden gemeinsam auf der Tanzfläche verbingt, jemandem so nahe kommt, sich wortwörtlich auffängt, wenn man fällt (...) dann passiert vieles davon ganz natürlich."