Filmgeschichte Europas: 100 Filme zum Gratis-Streamen

Anlässlich des UNESCO-Welttags am 27. Oktober rückte filmfriend das europäische Kino in den Mittelpunkt: Mit der von der Europäischen Union geförderten Sonderreihe „Ein Jahrhundert in 100 Filmen“ können Nutzende seit dem 20. Oktober 2026 auf eine Zeitreise durch 100 Jahre Kino gehen. 100 handverlesene Meilensteine des europäischen Films stehen beim Streamingdienst der Bibliotheken bereit. Mit dem Ausweis einer teilnehmenden Bibliothek in Österreich lassen sich die Filme kostenfrei und werbefrei streamen – von den Anfängen des Stummfilms bis zum Millenniumswechsel.

Zu finden ist das Filmangebot hier!