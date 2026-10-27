17 schaurige Halloween-Filme und -Serien bei Prime Video

Halloween-Streaming-Highlights auf Prime Video

Carrie (2026)

Basierend auf Stephen Kings legendärem Debütroman ist Carrie eine mutige, zeitgemäße und überraschende Neuinterpretation dieser klassischen Coming-of-Age-Geschichte, die erstmals vom visionären Showrunner Mike Flanagan für das Fernsehen adaptiert wurde.



Totally Killer - Gefährliches Spiel mit der Zeit (2023)

Als der berüchtigte „Sweet Sixteen Killer“ nach 35 Jahren ein weiteres Opfer fordert, reist die 17-jährige Jamie (Kiernan Shipka) versehentlich in das Jahr 1987 zurück. Dort angekommen, beschließt sie den Killer aufzuhalten, noch bevor er seinen ersten Mord begehen kann.



Hotel Transsilvanien – Eine Monster Verwandlung (2022)

Nach einem Experiment verwandelt sich Johnny in ein Monster, während alle anderen zu Menschen werden. Nun müssen Dracula und Johnny nach Südamerika reisen, um einen Kristall zu finden, der diesen Verwandlungszauber rückgängig machen kann, bevor seine Wirkung dauerhaft wird.



The Bondsman - Kopfgeldjäger des Teufels (2025)

In der Serie The Bondsman spielt Kevin Bacon die Rolle des Hub Halloran. Der ermordete Kopfgeldjäger Hub Halloran wird vom Teufel zum Leben erweckt, um Dämonen zu jagen, die aus dem Gefängnis der Hölle entflohen sind. Während er diese Dämonen mit Hilfe seiner gelegentlich lästigen entfremdeten Familie jagt, findet Hub heraus, wie seine Seele durch seine eigenen Sünden verurteilt wurde - weshalb er eine zweite Chance auf ein Leben, die Liebe und Country Music sucht.



Der Tod ist mir lieber (2026)

In Mendoza lebt ein Außenseiter namens Archie. In einer Nacht wird er von einem Zombie gebissen, und nachdem er darüber nachgedacht hat, seinem Leben ein Ende zu setzen, beschließt er, herauszufinden, was mit seinem Körper vor sich geht. Mithilfe einer Freundin und seines Schwarms macht sich Archie auf die Suche nach einem Heilmittel, bevor er sich in ein Monster verwandelt und alle umbringt.



Apocalypse Z: Neue Welt (2026) – ab 30. Oktober bei Prime Video verfügbar

Der zweite Teil der Apocalypse Z-Reihe führt uns auf die Kanarischen Inseln, die nach dem Ausbruch des TSJ-Virus zum letzten Zufluchtsort Europas geworden sind. Als eine Spezialeinheit auf der Suche nach lebenswichtigen Vorräten zum Festland aufbricht, schließt sich Roberto dem Team mit zweifelhaften Absichten an.



In der Prime-Mitgliedschaft enthalten:



The Monkey (2025)

Blutige Morde, pechschwarzer Humor: Theo James und Elijah Wood kämpfen in diesem Horror-Spaß nach Stephen King gegen einen mordlustigen Spielzeugaffen. Vom „Longlegs“-Regisseur.



Cold Storage (2026)

Im Action-Thriller vom Produzenten von „Zombieland“ geraten Teacake (Joe Keery) und Naomi (Georgina Campbell) in die heftigste Nachtschicht ihres Lebens, als ein tödlicher Pilz-Parasit aus einer alten Militärbasis ausbricht und Lebewesen in zombieähnliche Kreaturen verwandelt. Mit einem Anti-Bioterror-Agent (Liam Neeson) kämpfen sie um ihr Leben - und die Menschheit.



Noferatu – Der Untote (2024)

Robert Eggers‘ Nosferatu – Der Untote ist eine Gothic-Geschichte über die Besessenheit einer jungen Frau und einen angsteinflößenden Vampir, der sie betört und für unsagbares Grauen sorgt.



Heretic (2024)

RomCom-Urgestein Hugh Grant zwingt als sinistrer Psychopath zwei junge Missionarinnen zu einem mörderischen Katz-und-Maus-Spiel. Horror von den „A Quiet Place“-Machern.



Die Addams Family 2 (2021)

Die beliebte Gruselfamilie ist zurück! Verzweifelt darüber, dass ihre Kinder erwachsen werden, packen Morticia und Gomez Wednesday, Pugsley und Onkel Fester für einen letzten Familienurlaub in den Spuk-Camper. Was soll da schiefgehen?



Supernatural (2005)

Von The Boys-Schöpfer Eric Kripke: In Supernatural folgen zwei Brüder dem Vermächtnis ihres Vaters und ziehen als Jäger in den Kampf gegen das Böse – gegen Monster, Dämonen und finstere Götter, die unsere Welt heimsuchen.

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SCREAM 7 (2026)

Ghostface kehrt voll Wut zurück - und diesmal ist es persönlich. Sidney Prescott (Neve Campbell) hat sich ein ruhiges Familienleben aufgebaut. Doch als Sidneys Tochter (Isabel May) zum nächsten Ziel wird, werden ihre schlimmsten Befürchtungen wahr.



Practical Magic – Zauberhafte Schwestern (1998)

In diesem Klassiker aus dem Jahr 1998 sehen sich zwei Hexenschwestern (Sandra Bullock und Nicole Kidman), die von ihren exzentrischen Tanten in einer Kleinstadt großgezogen wurden, mit Vorurteilen und einem Fluch konfrontiert, der sie daran zu hindern droht, jemals die wahre Liebe zu finden.



Lottergeist Beetlejuice (1988)

Unter der Regie von Tim Burton werden in Beetlejuice die Geister eines verstorbenen Paares von einer unerträglichen Familie schikaniert, die in ihr Haus eingezogen ist. Daraufhin rekrutieren sie einen boshaften Geist (Michael Keaton), um diese Familie zu vertreiben.



Casper (1995)

Liebenswertes Familienabenteuer: Bill Pullman und Christina Ricci bekommen es in einem alten Schloss mit dem freundlichen Geist Casper zu tun - und mit seinen drei frechen Onkeln.



Hocus Pocus (1994)

Drei von ahnungslosen Teenagern heraufbeschworene, 300 Jahre alte Hexen wollen die Stadt verzaubern und ihre Jugend zurückhaben. Aber dazu müssen sie die drei Kids und eine Katze überlisten. Mit Bette Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy.