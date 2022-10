5 Horrorfilme, die auf wahren Begebenheiten beruhen

In einer verlassenen Gegend von San Jose, lebt die Witwe Sarah Winchester (Helen Mirren) in ihrer monströsen Villa. Die Erbin des Waffen-Imperiums von William Winchester lässt in jahrzehntelanger, ununterbrochener Bautätigkeit ein gigantisches und unübersichtliches Anwesen mit über 500 Zimmern errichten – voller Irrwege, falscher Türen und im Nirgendwo endender Treppen. Auf die Außenwelt wirkt das Gebäude wie das exzentrische Denkmal einer wahnsinnigen Frau.

Der bekannte Psychologe Dr. Eric Price (Jason Clarke) wird damit beauftragt, den Geisteszustand der Millionenerbin zu untersuchen. Denn Sarah Winchester ist davon überzeugt, ein Gefängnis für Hunderte rachsüchtige Geister und gequälte Seelen zu errichten, die durch Winchester-Waffen zu Tode kamen und nun Vergeltung suchen.

Die wahre Begebenheit:

Nachdem ihr Mann an Tuberkulose und ihr Kind an einer Kinderkrankheit verstarb, zog Sarah Winchester in das Familienanwesen in San Jose. Das Haus erlangte Berühmtheit durch scheinbare paranormale Vorkommnisse und die damit in Verbindung gebrachten Bauvorhaben. Bis zu ihrem Tod im Jahr 1922 ließ die Witwe das Anwesen unablässig renovieren, sodass es heute insgesamt 160 Räume, zehntausend Fenster, zweitausend Türen, 47 Kamine, drei Aufzüge, aber nur eine Dusche hat.

