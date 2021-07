Mit dem Erwachsenwerden siechte auch dieses ganz besondere Kitzeln in uns dahin und statt dem kunterbunten Glitzern gab's nun Grau in Grau. Gut also, dass es TV-Serien gibt, die seit jeher dafür sorgen, dass unser magisches Denken aufrecht bleibt.

Hexen, Zauberer und andere Märchenwesen faszinieren uns heute noch wie zu Kindeszeiten, lassen sie uns doch wieder an die Möglichkeit glauben, dass es noch eine andere, versteckte und vor allem bunte Welt gibt, in der wir so viel lieber leben würden als in unserem tristen Alltag. Diese Serien lassen Eskapismus tatsächlich magisch werden. Und vielleicht gibt es das Christkind ja doch.

Die 11 magischsten Serien aller Zeiten: