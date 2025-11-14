Alle Jahre wieder – gibt es bei Netflix festliche Weihnachtsunterhaltung für die ganze Familie. Hier eine Streaming-Auswahl.

Von Feiertagen mit dem Ex über eine berauschende Weihnachtsromanze in Paris bis hin zu sportlichen Stunden mit dem NFL Christmas Gameday. All das und noch viel mehr läutet auf Netflix die Adventszeit ein. Hier eine Titelauswahl für die (Vor)Weihnachtszeit 2025:

A MERRY LITTLE EX-MAS

Netflix Film – Romance Kate und Everett wünschen sich zu Weihnachten eine einvernehmliche Scheidung und ein letztes Fest als Familie. Doch neue Flammen und alte Gefühle bringen ihre Pläne durcheinander.



Mit Alicia Silverstone, Oliver Hudson, Jameela Jamil, Melissa Joan Hart, Pierson Fode.

CHAMPAGNE PROBLEMS

Netflix Film – Romance Eine ehrgeizige Managerin reist von den USA nach Paris, um bis Weihnachten eine Champagnermarke zu übernehmen – und verliebt sich in den charmanten Erben des Hauses. Mit Minka Kelly, Tom Wozniczka, Thibault de Montalembert, Sean Amsing, Flula Borg, Astrid Whettnall, Xavier Samuel.

JINGLE BELL HEIST – DER GROSSE WEIHNACHTSRAUB

Netflix Film – Comedy Zwei angehende Diebe tun sich zusammen, um an Heiligabend ein Londoner Kaufhaus auszurauben. Als Gefühle aufkommen, gestaltet sich der Raubüberfall komplizierter als gedacht. Mit Olivia Holt, Connor Swindells, Lucy Punch, Peter Serafinowicz, Poppy Drayton

MY SECRET SANTA

Netflix Film – Comedy Eine alleinerziehende Mutter braucht einen Job. Ein Ski-Resort braucht einen Weihnachtsmann. Kurzerhand verkleidet sich Taylor als Mann, um den Job zu bekommen – doch dann kommen ihr die Gefühle für den Hotelerben in die Quere.



Mit Alexandra Breckenridge, Ryan Eggold, Tia Mowry, Diana Maria Riva.

WEIHNACHTEN ZU HAUSE – Staffel 3

Netflix Serie – Comedy/Romance/Drama In der Hoffnung, ihren Liebeskummer zu vergessen, will Johanne sich in diesem Jahr an den Feiertagen von Liebesdingen fernhalten. Das glaubt sie zumindest.



Mit Anette Hoff, Ida Elise Broch, Dennis Storhøi, Hege Schøyen, John Carew, Felix Sandman.

IST DAS KUCHEN? FEIERTAGE – Staffel 2

Netflix Serie – Reality TV Von Tannenbäumen bis zu Weihnachtsmännern zaubern unsere Kuchen-Künstler*innen in der Hoffnung auf den Sieg Leckereien, die das Auge täuschen und die Geschmacksknospen anregen.

NFL CHRISTMAS GAMEDAY

Cowboys vs. Commanders und Lions vs. Vikings

Sports Am 1. Weihnachtstag stehen sich die Rivalen der NFC-Division gegenüber: Die Dallas Cowboys gegen die Washington Commanders und die Detroit Lions gegen die Minnesota Vikings – live auf Netflix.