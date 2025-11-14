Weihnachten 2025 auf Netflix: Festliche Film- und Serien-Tipps
Von Feiertagen mit dem Ex über eine berauschende Weihnachtsromanze in Paris bis hin zu sportlichen Stunden mit dem NFL Christmas Gameday. All das und noch viel mehr läutet auf Netflix die Adventszeit ein. Hier eine Titelauswahl für die (Vor)Weihnachtszeit 2025:
A MERRY LITTLE EX-MAS
Netflix Film – Romance
Kate und Everett wünschen sich zu Weihnachten eine einvernehmliche Scheidung und ein letztes Fest als Familie. Doch neue Flammen und alte Gefühle bringen ihre Pläne durcheinander.
Mit Alicia Silverstone, Oliver Hudson, Jameela Jamil, Melissa Joan Hart, Pierson Fode.
CHAMPAGNE PROBLEMS
Netflix Film – Romance
Eine ehrgeizige Managerin reist von den USA nach Paris, um bis Weihnachten eine Champagnermarke zu übernehmen – und verliebt sich in den charmanten Erben des Hauses.
Mit Minka Kelly, Tom Wozniczka, Thibault de Montalembert, Sean Amsing, Flula Borg, Astrid Whettnall, Xavier Samuel.
JINGLE BELL HEIST – DER GROSSE WEIHNACHTSRAUB
Netflix Film – Comedy
Zwei angehende Diebe tun sich zusammen, um an Heiligabend ein Londoner Kaufhaus auszurauben. Als Gefühle aufkommen, gestaltet sich der Raubüberfall komplizierter als gedacht.
Mit Olivia Holt, Connor Swindells, Lucy Punch, Peter Serafinowicz, Poppy Drayton
MY SECRET SANTA
Netflix Film – Comedy
Eine alleinerziehende Mutter braucht einen Job. Ein Ski-Resort braucht einen Weihnachtsmann. Kurzerhand verkleidet sich Taylor als Mann, um den Job zu bekommen – doch dann kommen ihr die Gefühle für den Hotelerben in die Quere.
Mit Alexandra Breckenridge, Ryan Eggold, Tia Mowry, Diana Maria Riva.
WEIHNACHTEN ZU HAUSE – Staffel 3
Netflix Serie – Comedy/Romance/Drama
In der Hoffnung, ihren Liebeskummer zu vergessen, will Johanne sich in diesem Jahr an den Feiertagen von Liebesdingen fernhalten. Das glaubt sie zumindest.
Mit Anette Hoff, Ida Elise Broch, Dennis Storhøi, Hege Schøyen, John Carew, Felix Sandman.
IST DAS KUCHEN? FEIERTAGE – Staffel 2
Netflix Serie – Reality TV
Von Tannenbäumen bis zu Weihnachtsmännern zaubern unsere Kuchen-Künstler*innen in der Hoffnung auf den Sieg Leckereien, die das Auge täuschen und die Geschmacksknospen anregen.
NFL CHRISTMAS GAMEDAY
Cowboys vs. Commanders und Lions vs. Vikings
Sports
Am 1. Weihnachtstag stehen sich die Rivalen der NFC-Division gegenüber: Die Dallas Cowboys gegen die Washington Commanders und die Detroit Lions gegen die Minnesota Vikings – live auf Netflix.
Weitere weihnachtliche Netflix-Filmtipps
- Ein klitzekleines Weihnachtswunder (Animationsfilm) – verfügbar
- Alles ist Liebe (RomCom mit Nora Tschirner, Tom Beck, Heike Makatsch, Wotan Wilke Möhring, Katharina Schüttler, Fahri Yardim und Christian Ulmen – verfügbar)
- Last Christmas (RomCom mit Emilia Clarke, Henry Golding und Emma Thompson) – ab 17.11. verfügbar
- With Love, Meghan: Holiday Celebration (Film, Reality) – ab 03.12. verfügbar
- Happiest Season (RomCom mit Kristen Stewart und Mackenzie Davis) – verfügbar
- The Holiday (RomCom mit Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet, Jack Black) – ab 02.12. verfügbar
- Der Grinch (2000) (Kinderfilm mit Jim Carrey) und Der Grinch (2018) (Animationsfilm) – beide ab 19.12. verfügbar
- Rote Robin (Animationsfilm) – verfügbar
- Shaun das Schaf: Wollige Bescherung (Animationsfilm) – verfügbar
- Weihnachten in der Wildnis (RomCom mit Rob Lowe und Kristin Davis) – verfügbar
- Jingle Jangle Journey: Abenteuerliche Weihnachten! (Kinderfilm mit Forest Whitaker, Keegan-Michael Key, Madalen Mills) – verfügbar
- Single All The Way (RomCom mit Michael Urie, Philemon Chambers, Jennifer Coolidge) – verfügbar
- A Castle for Christmas (RomCom mit Brooke Shields, Cary Elwes) – verfügbar
- A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter (TV-Special) – verfügbar
- Arthur Weihnachtsmann (Animationsfilm) – ab 01.12. verfügbar
- Falling for Christmas (RomCom mit Lindsay Lohan und Chord Overstreet) – verfügbar
- Holidate (RomCom mit Emma Roberts, Luke Bracey) – verfügbar