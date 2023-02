Wiener Opernball: Die 5 besten Filme mit Jane Fonda

Fernsehmoderatorin Kimberly Wells (Jane Fonda) und ihr Kameramann Richard Adams (Michael Douglas) werden bei einer Reportage über ein Atomkraftwerk zufällig Augenzeugen eines Reaktorunfalles. Ihr brisanter Bericht über den gerade noch verhinderten Super-GAU wird auf Grund von Interventionen nicht gesendet. Die beiden Reporter versuchen mit dem leitenden Ingenieur Godell, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Die Betreibergesellschaft verhindert dies jedoch mit allen Mitteln und schreckt auch vor Mord nicht zurück.

"China Syndrom" fügt sich nahtlos in die amerikanische Tradition des Journalismus-Films ein. Nur 12 Tage nach dem Kinostart gab es einen besorgniserregenden Unfall in einem Atomkraftwerk in Pennsylvania, was dem Film absurderweise zu größerer Bekanntheit verhalf und ihn zum Kassenschlager machte.

