Golden Girls (1985-1992)

Eine Zeitreise macht immer Spaß – und wenn's in die verträumt-bunten Achtziger geht, dann sowieso. Die Sitcom "Golden Girls" rund um vier reife Damen, die zusammen in einer WG in Florida wohnen, war bahnbrechend in vielerlei Hinsicht: Endlich durften Frauen "im besten Alter" mehr sein als das brave Hausmütterchen oder die spießige Oma – Dorothy, Blanche, Rose und Sophia genießen ihr Leben jenseits aller gesellschaftlicher Konstruktionen (und bleiben dabei trotzdem TV-brav) und beweisen endgültig, dass Alter nur eine Zahl ist.

Zudem wurden in der Sitcom damalige Tabus wie Homosexualität, künstliche Befruchtung oder Sex im Alter mit viel Herz, frechem Humor, skurrilen Lebensweiseheiten und ganz viel Cheesecake besprochen, gebrochen und als massentauglich empfunden. Die "goldigen Mädels" waren ihrer Zeit also weit voraus, weshalb dieses Feel-Good-Serienjuwel heute noch so glänzt wie damals – und die vier Darstellerinnen, von denen nur noch Betty "Rose" White am Leben ist, sind ohnehin längst Kult.

