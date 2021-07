Die 11 besten Sportfilme auf Netflix:

Weiße Jungs bringen's nicht (1992)

Was sich dank misslungenem deutschen Titel (im Original: "White Men Can't Jump") anhört wie ein missratenes B-Movie, ist in Wirklichkeit eine brillant besetzte Komödie aus den 90er-Jahren, die die Lachmuskel trainiert und das Herz am rechten Fleck hat.

Der Weiße Billy (Woody Harrelson) überrascht alle mit seinem großen Basketball-Talent, denn: Weiße sind am Basketball-Feld ja eigentlich totale Nullen! Das findet im Grunde auch der talentierte und mit einem großen Ego ausgestattete Schwarze Spieler Spieler Sidney (Wesley Snipes), der sich trotzdem prompt mit Billy anfreundet. Gemeinsam sind sie die neuen Basketball-Stars im Viertel – doch ist Sidney wirklich zu vertrauen?

"Weiße Jungs bringen's nicht" ist eine amüsante und doch tiefgreifend-pointierte Milieustudie, die sich dem Thema Rassismus leichtfüßig annimmt und so bestens zu unterhalten weiß. Aber auch die Szenen am Basketball-Feld sind überragend inszeniert und sorgen für Schweißausbrüche – sogar am anderen Ende des Bildschirms. Das Sahnehäubchen sind die cool-lässigen Sprüche zwischen Snipes und Harrelson, die schneller hin- und her- geworfen werden als ein Basketball in einem NBA-Match.

