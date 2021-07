Die 7 besten Vampir-Serien auf Amazon Prime

True Blood (2008-2014)

Die Anti-These zu "Twilight": Die HBO-Serie präsentierte uns von der ersten Minute an eine Welt, die so verrückt war, so blutrüstig, so erotisch, so verdorben, so düster, dass man sich genau deshalb ihrer Anziehungskraft nicht entziehen konnte. Die Vampire in "True Blood" lieben Gewalt und Sex. Dank Feen, GestaltenwandlerInnen, Werwölfen und Hexen geht's im Südstaaten-Dörfchen Bon Temps so verrückt zu wie sonst nirgends in der TV-Landschaft. Der Südstaaten-Flair wird in der Serie perfekt eingefangen und mit dem Übernatürlichen verwoben.

Die größte Stärke: von "True Blood": Das Spiel mit den gesellschaftskritischen Metaphern, das Widersetzen sämtlicher Gesellschaftstrukturen und Normen, das Zelebrieren des Anders-Seins. In der Serie "outen" sich die Vampire und schämen sich nicht für ihre Lebensweise. Dem Rest der Menschheit gefällt das natürlich nicht immer, sie reagiert mit Plakat-Sprüchen wie "God hates Fangs". Die Parallelen zu LGBTIQ-Bewegungen, aber auch anderen gesellschaftlichen Randgruppen werden leidenschaftlich unterstrichen. Der Vampir als das angstauslösende Fremde.

"True Blood" gibt es auf Amazon Prime zu kaufen.

