"Das Tagebuch der Anne Frank" auf Netflix: Leben im Versteck

Nähe zum Originaltext

Was dem Film seine besondere Note verleiht ist vor allem die Nähe zu Anne Franks Originaltexten, die in das Drehbuch einflossen. Oftmals gibt es Close-ups von Lea von Aacken, die Anne Frank verkörpert, wenn sie monologisch in die Kamera spricht, was eine gewisse Unmittelbarkeit mit sich bringt.

Man erlebt Anne Frank als eine lebensfrohe, hoffnungsvolle und erstaunlich erwachsene Person, die mit einer gefinkelt analytischen Gabe ihre Umwelt ganz genau unter die Lupe nimmt. Durch die subjektive Erzählstruktur bekommt man ein Verständnis dafür, wie plagend es sein musste, über Jahre hinweg auf engstem Raum mit sieben Mitbewohnern leben zu müssen, ohne jemals das Haus verlassen zu dürfen und in ständiger Angst vor Gestapo-Offizieren oder Bombenangriffen.