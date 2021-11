"Black Swan" auf Disney+: Tanz auf der Wahnsinnsgrenze

Verdopplungs-Motiv

Für ein ähnlich beunruhigend perfekt inszeniertes Abdriften in den Wahnsinn müsste man mindestens bis 1965 zu Roman Polanskis „"Ekel"“ zurückgehen. Naheliegenderweise durchzieht das Verdoppelungs-Motiv den gesamten Film und öfter entwickelt ein Spiegelbild unheimliches Eigenleben. Auch in der realen Welt taucht für Nina eine Doppelgängerin auf, als sie sich in ein halluzinatorisches Konkurrenzverhältnis zur Zweitbesetzung ( Mila Kunis) ihrer Rolle hineinsteigert .

Die Kamera bleibt fast die gesamte Zeit über hautnah an den Figuren – besonders in den Ballett-Szenen macht sie die Zuschauer schwindeln und reißt uns einen optischen Wirbel hinein. Die Übergänge zwischen Wirklichkeit und Phantasie sind so perfekt inszeniert, dass wir niemals mit Gewissheit sagen können, ob wir uns gerade in Ninas Einbildungswelt bewegen.