Thanksgiving: Prinzessin Madeleine und The Rock grüßen zum US-Feiertag

An jedem vierten Donnerstag im November zelebrieren US-Amerikaner Thanksgiving. Familien kommen zusammen, um den traditionellen Truthahn zu verspeisen und ihre Dankbarkeit für die Anwesenheit ihrer Liebsten auszudrücken. Da machen auch die Promis keine Ausnahme. In den sozialen Netzwerken teilen Stars wie Beatles-Legende Sir Paul McCartney (80), Superstar Dwayne 'The Rock' Johnson (50) oder Prinzessin Madeleine von Schweden (40) Bilder von sich und ihren Lieben an Thanksgiving.

Prinzessin Madeleine von Schweden und die Baldwins sind dankbar für ihre Familien

Prinzessin Madeleine von Schweden lebt mit ihrer Familie seit einigen Jahren in den USA. Auf Instagram teilt sie ein Bild ihrer drei Kinder sowie der beiden Familienhunde. "Ich bin so dankbar für meine kleine Familie", kommentiert sie den Schnappschuss.

Schauspieler Alec Baldwin (64) und Ehefrau Hilaria (38) teilen indes ein zuckersüßes, ungefiltertes Bild ihrer sieben Kinder. Für die gerade erst neun Wochen alte Ilaria Catalina Irena Baldwin ist es das erste Thanksgiving-Fest überhaupt.

Beatles-Legende Paul McCartney mit Ehefrau im Park, Dwayne Johnson und Kevin Hart albern herum

Beatles-Legende Paul McCartney ist mittlerweile stolze 80 Jahre alt, die ihm aber nicht wirklich anzusehen sind. Er teilt ein romantisches Selfie mit Ehefrau Nancy Shevell (63), mit der er seit 2011 verheiratet ist, und schreibt dazu: "Danke für die Liebe - Paul".

Superstar Dwayne 'The Rock' Johnson hat indes ein lustiges Video gepostet, in dem er mit seinem Kumpel Kevin Hart (43) herumalbert. Der Ex-Wrestler wünscht im Begleittext allen ein "glückliches und fröhliches Thanksgiving".

Sofía Vergara, Eva Longoria und Reese Witherspoon bekochen ihre Familien

Das Familienessen steht im Mittelpunkt der Thanksgiving-Feierlichkeiten - und kommt auch in den Thanksgiving-Posts der Schauspielerinnen Sofía Vergara, Eva Longoria und Reese Witherspoon vor. "Modern Family"-Star Vergara (50) gibt auf Instagram den Tipp, das aufwendige Essen nicht selbst zu kochen, während Longoria (47) von "Qualitätszeit" schwärmt, die sie beim gemeinsamen Kochen mit ihrer Familie in der Küche verbringt.

Hollywood-Star Witherspoon (46) amüsiert sich indes über den Albtraum einer jeden Köchin: einen Überraschungsgast, der die Essenspläne durcheinanderbringt. Im Begleittext wünscht Witherspoon allen ein fröhliches Thanksgiving.

Mandy Moore und Ashley Greene freuen sich über ihre Familien, Kate Bosworth über ihren Partner

Für Schauspielerin Mandy Moore (38) ist es das erste Thanksgiving-Fest als vierköpfige Familie. Dazu schreibt sie: "Dankbarkeit ist gar kein Ausdruck".

Bei "Twilight"-Star Ashley Greene (35) kam der Nachwuchs im September. Sie teilt in einer Instagram-Story ein süßes Bild ihrer Tochter Kingsley Rainn, und schreibt, dass sich ihr schlafendes Baby bereits vor dem Truthahn im "Essenskoma" befände.

Schauspielerin Kate Bosworth (39) teilt indes eine Reihe von Bildern, die sie mit ihrem Partner Justin Long (44) zeigen. Dazu schreibt Bosworth: "Durch dich macht das Leben so viel Spaß".

