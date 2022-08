The Conners: Johnny Galecki und Juliette Lewis statt Roseanne

Originalcharaktere sind wieder dabei

"The Connors" ist im Wesentlichen die Vorgänger-Serie "Roseanne" ohne Roseanne Barr. Das bedeutet, dass die Originalbesetzung beim Spin-Off wieder an Bord ist: von John Goodman und Laurie Metcalf über Sara Gilbert, Lecy Goranson und Michael Fishman bis zu Johnny Galecki. Letzterer hatte aber beim "Roseanne"-Revival nur einen Cameo-Auftritt. Auch in der ersten Staffel von "The Connors" ist ein regelmäßiger Auftritt eher unwahrscheinlich. Denn Galecki muss noch die letzte Staffel von "The Big Bang Theory" abdrehe, die am 24. September gestartet ist. Im nächsten Jahr wäre dann aber die Tür für eine Rückkehr als regelmäßiger Charakter offen.

Roseanne, die ehemalige Hauptfigur der Serie, wird in der Serie sterben, nachdem die Schauspielerin Roseanne Barr im echten Leben nach einem rassistischen Tweet von Disney, dem Mutterkonzern des US-Senders ABC, gefeuert wurde.