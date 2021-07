The Connors: Sitcom ohne Roseanne bald bei Amazon

Roseanne stirbt in der Serie an einer Medikamentenüberdosis. Auf die Conners warten schwere Zeiten. Zum tragischen Verlust kommen noch die kleinen und großen Hürden des Alltags hinzu. Doch für die Familie Connor steht fest: Egal, was kommt, sei es die Angst vor dem Älter werden, das herausfordernde Leben mit kleinen Kindern, unvorhergesehene Schwangerschaften oder finanzielle Probleme – gemeinsam meistern sie alles.

Die US-Sitcom "The Connors" ist ab 30. November bei Amazon Prime zu sehen.