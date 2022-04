"The Darkest Hour" auf 3sat: Churchill mobilisiert englische Sprache

Weltgeschichte und Privatleben

"The Darkest Hour" ist ein grandioses Beispiel für einen gelungenen Historienfilm: hier wird Geschichte wirklich anschaulich - vor allem, wenn sie ein Könner wie Joe Wright ins Bild setzt. Wrights Bildkompositionen bieten immer wieder das reinste Vergnügen, denn er geht visuell so einfallsreich an die Szenen heran, dass uns seine Lösungen oft in verzücktes Erstaunen versetzten. Aufs Eleganteste vermischen sich bei ihm die politischen Geschehnisse mit den privaten.

Ein gutes Beispiel bietet dafür Churchills Antrittsrede als neugewählter Premierminister: während er im Parlament den Text vorträgt, bekommen wir in Zwischenschnitten zu sehen, wie die Rede daheim Gestalt angenommen hat - so diktiert er z.B. in der Wanne plätschernd seiner vor der Badezimmertür hingekauerten Sekretärin ein paar Sätze davon und warnt sie unvermittelt vor, dass er nun gleich im Adamskostüm an ihr vorbeigehen wird, was sie zu einem erschrockenen Rückzug veranlasst. Besser kann man das Erhabene mit dem scheinbar Banalen nicht vermengen. Das kluge Drehbuch hält viele solche Momente bereit und fügt scheinbar mühelos Churchills Charakterbild immer neue Facetten hinzu.



Zumindest hinter der Kamera ist uns ein Katastrophenszenario erspart geblieben: Was für ein Glück, dass von vornherein Gary Oldman die Hauptrolle gespielt hat und nicht etwa Kevin Spacey, denn sonst hätte man nach den aktuellsten Entwicklungen den ganzen Film nochmal neu drehen müssen.

10 von 10 undurchdringlichen Zigarrenschwaden.

"Die dunkelste Stunde" ist auf 3sat am 22. April um 20: 15 zu sehen.