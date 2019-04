The Defenders: Superhelden Team-Up des Jahres findet diesmal auf Netflix statt!

Iron Fist – der hitzköpfige Kung-Fu-Meister

"Iron Fist" ist das letzte Kapitel vor dem lang erwarteten Team-Up. Danny Rand ( Finn Jones) hat seine Eltern bei einem tragischen Unfall verloren. Er ist Erbe eines Milliardenvermögens und der Aktienmehrheit eines internationalen Technologiekonzerns - eine klassische Batman-Figur also. In einem mystischen Kloster wird er von Kung-Fu-Mönchen zum ultimativen Martial-Art-Kämpfer ausgebildet und schließlich auch noch von einer mystischen Macht des Guten als Träger der magischenIron Fistauserkoren. Soweit so gut. Nur was zu einem Kung-Fu-Spektakel mit Reminiszenzen an Bruce Lee, Hongkong Action-Movies oder Serien-Klassiker wie "Kung Fu" hätte werden können, verkommt zu einer langweiligen Coming-of-Age-Soap-Opera.

Der ultimative Kung-Fu-Meister des Marvel-Universums, der von einer höheren Macht als Verteidiger des Guten auserwählt wurde, stellt sich als manipulierbarer Teenager mit einem Vater-Komplex in der Größe eines Wolkenkratzers heraus. Bei "Marvel’s Iron Fist" scheitert sogar die Charakterisierung des Helden. Nach einem Schurken mit Format Ausschau zu halten, erübrigt sich daher. Im Gegenteil: Die Untergrundorganisation The Hand, die in der zweiten Staffel von Daredevil noch furchteinflößend war, wirkt hier wie eine dilettantische Straßengang.

Am Freitag wird sich weisen, ob Netflix mit "The Defenders" diese Fehltritte ausbügeln kann und mit dem Team-Up wieder einen coolen Serien-Touchdown landen kann.