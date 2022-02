"The Hateful Eight" auf ORF: In Gesellschaft von Raubtieren

Das große Morden

Dabei ist das Werk nicht so sehr ein klassischer "Who Done It" (in dem man einen Schuldigen entlarvt, der bereits gemordet hat), als vielmehr ein "Who Will Do It", weil das große Morden noch bevorsteht. Der gerissene alte "Hangman" äußert sehr schnell den Verdacht, dass einer der Anwesenden ein falsches Spiel treibt, um die Gefangene zu befreien. Auch wir als Zuschauer sind dazu angehalten, Detektive zu spielen, aber falls wir nicht durchblicken, brauchen wir nur darauf zu warten, bis Samuel L. Jackson einige Indizien zu einer lückenlosen Beweiskette zusammensetzt.

Die gefundene Lösung garantiert jedoch kein gutes Ende. Im Gegenteil! Die packende Schlusseinstellung bietet ein Bild der äußersten Hoffnungslosigkeit, die umso deprimierender wirkt, weil auch das Scheitern einer ideellen Dimension hinzukommt: idealistische Worte von Lincoln werden mit dem blutigen Ergebnis kontrastiert. Spätestens jetzt sollte uns wohl klar sein: wir haben die letzten drei Stunden nicht in Gesellschaft von Menschen, sondern von Raubtieren verbracht (die aber dank Tarantino über sehr gute Rhetorik verfügen).

3 1/2 von 5 blutroten Kaubonbons.

"The Hateful Eight" ist am 20. Feber auf ORF 1 um 22:25 zu sehen.