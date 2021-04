"Everest" auf Netflix: Tragödie in der Todeszone

Auf zum Gipfel!

Den ZuschauerInnen – zumindest jenen, die vom Bergsteigen nichts verstehen – drängt sich unweigerlich die Frage auf: Warum tut sich jemand so etwas an und investiert tausende Dollars, um unter lebensfeindlichsten Bedingungen Schnee und Eis zu trotzen, sich auf Leitern über Gletscherspalten zu hangeln und senkrechte Schneewände hochzukämpfen oder von Atemnot heimgesucht, hustend, keuchend und Blut spuckend, dahinzustolpern, um dann „on top of the world“ eine Freudenpirouette zu drehen (falls man dazu physisch überhaupt noch in der Lage ist) und nach wenigen Gipfelminuten wieder den nicht minder qualvollen Abstieg anzutreten? Dabei hat man ständig vor Augen, den Tod zu finden oder, mit etwas Glück, bloß ein paar Gliedmaßen zu verlieren. Hebt das alles wirklich so sehr das Selbstwertgefühl und ist es ein probates Mittel, dem Alltagstrott zu entfliehen oder eine herannahende Depression zu bekämpfen? Einige der wagemutigen Bergtouristen nennen in dem Film ihre Gründe, aber so ganz glaubhaft klingt das selbst für die Weggefährten nicht. Dennoch wird ihre Begeisterung bis zu einem gewissen Grad auch für uns nachvollziehbar.