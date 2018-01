Trailer-Premiere: The Looming Tower

Jeff Daniels in der Hauptrolle der Hulu-Serie über die Vorgeschichte der 9/11-Terrorattacke.

In der TV-Serie "The Looming Tower" spielt Jeff Daniels den geschassten FBI-Agenten John O'Neill. Der Experte für Terrorismusbekämpfung war Al-Kaida und Osama Bin Laden auf der Spur. Seine oft aggressiv vorgetragenen Ansichten wurden aber nicht beachtet. Die Geschichte, die auf einem mit dem renommierten Pulitzer-Preis ausgezeichneten Buch von Lawrence Wright basiert, ist daher ein "Kampf darum, gehört zu werden", sagt Daniels im US-Magazin Variety. O'Neill verließ das FBI und heuerte wenige Wochen vor den Terroranschlägen als Sicherheitschef des World Trade Centers an. Dort starb er als die Türme kollabierten.

Trailer der Hulu-Serie "The Looming Tower"

Das zehnteilige TV-Drama zeigt auf Basis wahrer Begebenheiten wie es zu dem Terroranschlages vom 11. September 2001 kommen konnte. Die Serie startet beim Streaming-Anbieter Hulu am 28. Februar 2018. Ein deutschsprachiger Starttermin ist noch nicht bekannt.