"Transformers 5: The Last Knight": Stonehenge unter Beschuss

Mark Wahlberg wurde gleich vom vorigen Teil übernommen und spielt erneut den erfindungsreichen Mechaniker Cade Yeager - und in der alten Welt wird er dann vorübergehend sogar zum letzten Ritter; die 16jährige Isabela Moner ist als kämpferisches Teenagermädchen zu sehen; und weil Michael Bay offenbar auf Frauen steht, die wie Megan Fox aussehen, hat er in Laura Haddock wieder ein würdiges Lookalike gefunden. Die Britin tritt zunächst superschlau und supersexy als blitzgescheite Professorin in Erscheinung, versteht aber im Bedarfsfall auch richtig zuzupacken und wird in den diversen Vernichtungsszenarien ordentlich herumgewirbelt. Obendrein liegt die Rettung der Welt buchstäblich in ihren Händen, da sie von einem berühmten Vorfahren abstammt.

Ein Sir als Gaststar