Alles neu macht - das Jahr 2025. Die Senderverantwortlichen schrauben an manchem Rädchen und justieren bei einigen TV-Formaten nach. Hier kommt ein kleiner Überblick, welche Änderungen auf die Zuschauerinnen und Zuschauer zukommen.

"Kampf der Realitystars" ohne Cathy Hummels Der erfolgreichen Reality-Show steht eine bedeutende Änderung bevor. Wie der ausstrahlende Sender RTLzwei und die bisherige Moderatorin Cathy Hummels (36) Anfang September bekannt gaben, wird das Format ab der kommenden sechsten Staffel ohne die Influencerin stattfinden. "Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen: Ich verabschiede mich von 'Kampf der Realitystars'!", schrieb Hummels auf Instagram. Der Sender teilte zudem mit, dass man "eine inhaltliche Weiterentwicklung" des Hitformats plane. Gleichzeitig wünsche sich Cathy Hummels mehr Zeit für ihr Privatleben. Die erste Staffel von "Kampf der Realitystars" wurde im Sommer 2020 ausgestrahlt. 2024 gewann Calvin Kleinen (32) die fünfte Staffel und somit 50.000 Euro.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in der Primetime Auch auf die beliebte RTL-Dschungelshow kommt eine Veränderung zu. Denn erstmals werden alle Folgen zur Primetime laufen. Am 24. Januar startet "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Am Sonntag, dem 9. Februar, wird die 18. Staffel dann nach 17 Tagen zu Ende gehen. Das Finale sendet RTL ebenfalls um 20:15 Uhr anstatt um 22:15 wie noch in der letzten Runde Anfang 2024. Blut geleckt für den vorgezogenen Sendeplatz hat der Sender bei der Legendenstaffel im Sommer zum 20. Jubiläum, die täglich ab 20:15 Uhr lief. Die Sommerstaffel war ein Erfolg, "daher haben wir beschlossen, auch den nächsten regulären Dschungel Anfang des Jahres einem größeren Publikum zu präsentieren und zur besten Sendezeit zu programmieren", gab Inga Leschek, Chief Content Officer von RTL Deutschland, zu Protokoll.

"Die Höhle der Löwen" mit veränderter Besetzung 2024 vermeldete VOX gleich drei Investoren-Abgänge: Tijen Onaran (39) wird sich nach der Frühjahrsstaffel 2025 aus der Gründershow verabschieden. Auch für Nils Glagau (49) und Tillman Schulz (35) wird es die letzte Staffel sein. Glagau war seit der sechsten Staffel im Herbst 2019 dabei, Schulz und Onaran seit 2023. Stattdessen soll Ur-Löwe Frank Thelen (49) das schrumpfende Rudel wieder verstärken, wie mehrere Medien Ende November übereinstimmend berichteten. Der Unternehmer und Investor, der einer breiteren Masse durch seine "Höhle der Löwen"-Teilnahme von 2014 bis 2020 bekannt wurde, hatte die Show nach der siebten Staffel verlassen. In der Herbststaffel 2024 war er bereits für eine Jubiläumsfolge zurückgekehrt.

"Germany's next Topmodel" zweimal die Woche Zum 20. Jubiläum der Model-Castingshow mit Heidi Klum (51) gibt es mehr Seh-Stoff für die Fans. Denn es laufen erstmals zwei Folgen pro Woche. Wie schon 2024 dürfen wieder Frauen und Männer teilnehmen. Allerdings bekommen die Geschlechter zunächst jeweils eine eigene Folge. Die Staffel startet am Donnerstag, dem 13. Februar, um 20:15 Uhr mit weiblichen Models. Am darauffolgenden Dienstag, dem 18. Februar, sind dann die männlichen Kandidaten das erste Mal zu sehen. In der 13. Folge, die für Donnerstag, 27. März, geplant ist, treffen alle erstmals aufeinander. Danach gibt es dann wieder wie gewohnt immer donnerstags eine neue Folge.

"NDR Talk Show" mit Steven Gätjen Bettina Tietjen (65) bekommt wieder einen festen Partner an ihre Seite. Ab dem 31. Januar wird TV-Moderator Steven Gätjen (52) gemeinsam mit ihr durch die traditionsreiche Sendung am Freitagabend (22 Uhr) führen. 2024 hatte sie unter dem Motto "Bettina and Friends" mit wechselnden Co-Moderatoren durch die Talk-Runde geführt, nachdem sich Dr. Johannes Wimmer (41) im November 2023 von dem Posten verabschiedet hatte. In dem Zuge war auch Gätjen im Juli schon neben ihr zu sehen. Die beiden bilden künftig das zweite feste Moderationsduo neben Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68).

Zweite Staffel "Wer isses?": Michelle Hunziker ersetzt Ralf Schmitz Auch Michelle Hunziker (47) darf sich über einen neuen Job freuen. Die Moderatorin rät in der zweiten Staffel der ProSieben-Rateshow "Wer isses?" mit. Sie ersetzt Ralf Schmitz (50) als Team-Captain und tritt gegen das Team von Chris Tall (33) an. In der Primetime-Show, die ab Frühjahr wieder laufen soll, müssen die Teams in verschiedenen Rubriken ungewöhnliche Berufe, seltene Hobbys oder skurrile Eigenschaften von ihnen zuvor unbekannten Kandidatinnen und Kandidaten erraten. Gemeinsam mit einem wechselnden Promi-Rategast spielen die Teams jeweils um ein Preisgeld für den eigenen Zuschauerblock.