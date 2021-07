Viennale 2016: Die Top 5 Vorfreude-Filme der Programmvorschau

1 – Weiner

Last but definitely not least: Weiner. Ein Dokumentarfilm über den amerikanischen Pechvogel-Politiker Anthony Weiner, dessen Nachname nicht nur zum Verwechseln ähnlich wie der amerikanische Slang-Ausdruck für Penis klingt, sondern der durch mediale Skandale – trotz aller Anstrengungen – immer wieder am Boden seiner politischen Karriere aufschlug. Das Doku-Duo Elyse Sternberg und Josh Kriegman – letzterer war Weiners früherer „Chief of staff“ – begleiten den 2013 zur New Yorker Bürgermeisterwahl antretenden Weiner am Weg in den Karriere-Ruin. Am Sundance Film Festival als „Beste Dokumentation“ ausgezeichnet, ist „ Weiner“ definitiv ein Viennale Vorfreude-Film par excellence.