"Pixels" auf RTL 2: Von Pac-Man angeknabbert

Pac-Man war schon immer ein verfressener kleiner Wicht, doch in diesem Film übertrifft sein Appetit alles bisher Dagewesene – was natürlich auch daran liegt, dass er an Größe zugelegt hat und am liebsten ganze Straßenzüge verspeist. Er und seine alten Kollegen wie Donkey Kong, Centipede oder Galaga sind aber diesmal eigentlich außerirdischen Ursprung, da sie von Aliens nach einem intergalaktischen Missverständnis zu Zwecken der Weltinvasion geschaffen wurden.

Kurzfilm als Vorlage

Der US-Präsident (ausgerechnet in Gestalt von Kevin James) muss daraufhin einige Videospiel-Experten – angeführt durch Adam Sandler - in den Kampf ziehen lassen und es hängt von diesen Old School Arcaders ab, ob unser Heimatplanet noch Aussichten hat, in einen nächsten Level aufzusteigen oder endgültig „Game over“ für ihn gilt. Aus lauter Freude über die gigantisch vergrößerten Spiel-Figuren sollte man nicht vergessen, dass sie ganz klein angefangen haben, denn als Vorlage diente Regisseur Chris Columbus ein zweiminütigen Kurzfilm.