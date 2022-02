"Wilde Maus" auf ORF: Haders Regiedebüt mit Kultpotential

Kultpotential

Die größten Stärken von „Wilde Maus“ sind ganz klar die kultigen Szenen, die teilweise so absurd sind, dass sie uns noch lange in Erinnerung bleiben werden. Hader weiß nicht nur, wie man Pointen schreibt, sondern kann sie auch in Bilder verpacken. Dabei nimmt er sich selber nie ganz so ernst und schafft es, uns noch lange nach dem Kinobesuch zum Lachen zu bringen. Die Berlinale war von dem Film begeistert und schickte ihn ins Rennen um den Goldenen Bären. Auch wenn es nicht für einen Preis ausreichte, war es ein beachtlicher Erfolg, mit einem Debutfilm auf einem A-Festival im Wettbewerb zu laufen.

Wir sind von „Wilde Maus“ begeistert und hoffen auf ein reges Publikumsinteresse sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Hader dürfte Blut geleckt haben und wird uns in den kommenden Jahren hoffentlich noch mehrere Filme als Regisseur liefern.

"Wilde Maus" ist am 12. Feber um 20:15 auf ORF 1 zu sehen