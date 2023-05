Netflix kostet bis zu rund 28 Euro im Monat

Das Teilen von Accounts außerhalb eines Haushalts war bei Netflix zwar schon in den vergangenen Jahren nicht gestattet, dagegen unternommen hatte der Anbieter aber nicht viel. Mittlerweile fordert das Unternehmen Kundinnen und Kunden auch in Deutschland per E-Mail dazu auf, Zusatzmitglieder hinzu zu buchen, wenn sie sich beispielsweise mit mehreren Freunden, die an unterschiedlichen Orten wohnen, ein Konto teilen.

Pro zusätzlichem Mitglied werden 4,99 Euro im Monat fällig. Die Option besteht jedoch nur in den beiden teuersten Netflix-Abos. Für das "Standard"-Abo (12,99 Euro) gibt es einen "Zusatzmitgliedsplatz", im "Premium"-Paket (17,99 Euro) ist Platz für zwei Zusatzmitglieder. So kann die monatliche Gebühr auf bis zu rund 28 Euro steigen.

Wer nicht zusätzlich zahlt und seinen Account so teilt, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen. Stellt der Streamingdienst einen solchen Verstoß fest, kann Netflix Kundinnen und Kunden in der Theorie komplett ausschließen. Wie strikt das Unternehmen tatsächlich durchgreifen wird, ist derzeit aber noch unklar.