Haben auch wir etwas davon?

Ob der gesamte Hulu-Streamingcontent auch im deutschsprachigem Raum bald bei Disney+ zugänglich sein wird, ist freilich noch nicht bekannt. Bisher wurden bei uns vereinzelt (wenn auch insgesamt doch zahlreiche) Hulu-Eigenproduktionen unter "Disney+ Star" veröffentlicht, meist handelte es sich um besonders gehypte Titel wie "Pam & Tommy", "The Bear", "Only Murders in the Building" oder "Fresh". Ihr merkt also: Aus dem Hintergrund heraus hat sich Hulu in den USA zu einem der gefragtesten und erfolgreichsten Streamingplattformen entwickelt.

Allerdings beschränkt sich die deutschsprachige Verwertung von Hulu-Eigenproduktionen nicht ausschließlich auf Disney+. So ist beispielsweise das Reese-Witherspoon-Drama "Little Fires Everywhere" sowie die Feminismus-Dystopie "The Handmaid's Tale" bei uns auf Prime Video zu sehen. Die RomCom "Palm Springs" wiederum hat sich AppleTV+ gekrallt. Diese Titel sind trotzdem Ausnahmen, der absolute Großteil der von Hulu produzierten Serien und Filme sind bei uns auf Disney+ zu finden.