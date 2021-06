"Codename U.N.C.L.E." auf Amazon Prime: Grooviges Agententreiben

Kämpfernaturen

Das Zusammenspiel der beiden Kämpfernaturen erzielt durch unterschiedliche Temperamente und Herangehensweisen an Probleme immer wieder komische Effekte. Es ist höchst vergnüglich, dem heißblütigen Russen dabei zuzusehen, wie er mühsam um Beherrschung ringt, wenn ihm der Zorn im falschen Augenblick in die Fäuste fährt. Auch ansonsten ergeben sich dem Misstrauen geschuldete Verwicklungen zwischen Ost + West – jeder verwanzt hier jeden und die beiden unfreiwilligen Partner tauschen einmal eine Handvoll gegnerische Wanzen aus, die sie in ihren Hotelzimmern aufgespürt haben.

Der Film beantwortet eine Frage, die in der Serie umgangen wurde: wie kam es zur länderübergreifenden – und in Zeiten des Kalten Kriegs eher ungewöhnlichen - Zusammenarbeit zwischen dem Amerikaner und dem Russen? Wir erfahren somit die Vorgeschichte dieses Teamworks und erleben die Gründung von U.N.C.L.E. mit (wobei Hugh Grant den Gründervater spielt). Als wichtiges Team-Mitglied wird in Gestalt der Schwedin Alicia Vikander übrigens auch eine Frau rekrutiert.