"Terminator Genisys" auf Amazon Prime: Wirres Arnie-Comeback

Erklärungsnot

In richtig üble Erklärungsnot geraten die Drehbuchautoren aber durch die reichlich verwirrende Ausgangssituation: sie lassen "„Genisys"“ nämlich dort beginnen, wo 1984 alles angefangen hat. John Connor, der Rebellenführer im Kampf gegen die Maschinen, schickt aus dem Jahr 2029 seinen Freund und Kampfgenossen Kyle Reese ins LA der 80er Jahre zurück, damit er Connors Mutter Sarah (Emilia Clarke) vor dem mörderischen Androiden beschützt. So weit, so bekannt – doch mit Zeitreisen ist nicht zu spaßen, denn Kyle landet diesmal in einer Art Parallelwelt, wo alles eine andere Wendung genommen hat.