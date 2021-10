"Battle of the Sexes" auf Disney Star: Geschlechterkampf-Tennis

Ein eingespieltes Team

Ob bei den Dreharbeiten für diese Zeitreise in die 70er Jahre wohl auch ein Battle of the Sexes stattgefunden hat? Immerhin führten ein Mann und eine Frau Regie. Doch das ist ziemlich unwahrscheinlich, denn Valerie Faris und Jonathan Dayton sind spätestens seit "Little Miss Sunshine" ein professionell aufeinander eingespieltes Team. Nun aber zu glauben, dass im Filmbusiness der Kampf der Geschlechter ohnehin schon längt friedlich beigelegt wurde und volle Gleichberechtigung herrscht, wäre bloßes Wunschdenken - vor allem, wenn man an den gerade aktuellen Fall Harvey Weinstein denkt.

3 1/2 von 5 unisexen Tennisschlägern.

"Battle of the Sexes" ist derzeit auf Disney Star verfügbar.