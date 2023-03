"Ich werde mich nicht nackt zeigen"

Die jüngere Schauspieler-Generation, so Ricci in "The View", sei viel selbstbewusster als sie damals: "Es ist großartig zu sehen, dass sie heutzutage nicht das durchmachen müssen, was ich durchgemacht habe. Sie können Nein sagen, sie können sagen, ich werde diese Sex-Szene nicht drehen, ich werde mich nicht nackt zeigen."

Die jüngeren Schauspielerinnen, so Ricci weiter, könnten Grenzen setzen, die sie früher niemals hätte setzen können: "Mir hat mal jemand gedroht, er werde mich verklagen, weil ich eine bestimmte Sex-Szene nicht drehen wollte. Das hat sich wirklich geändert."

Ricci, die bereits als Kind durch Filme wie "Meerjungfrauen küssen besser" und "Addams Family" zum Star wurde, ist derzeit in der US-Serie "Yellowjackets" zu sehen.