Cloverfield: Kurzfilm "Megan" spinnt den Mystery-Kult weiter

"Megan" knüpft gekonnt an alle drei Cloverfield-Filme an

Im Mittelpunkt des Kurzfilms steht Megan, gespielt von der aus den Filmen "Rings" (2016) und "Revenge" (2017) bekannten Schauspielerin Matilda Anna Ingrid Lutz. Megan ist die titelgebende Tochter des verrückten Verschwörungstheoretikers Howard Stambler ( John Goodman) aus "10 Cloverfield Lane". In diesem Film tritt sie nie auf. Sie wird nur erwähnt. Im Kurzfilm haben wir es mit einer erwachsenen Version von Megan zu tun. Der mysteriöse Mr. Yoshida sagt zu ihr: "The old man wasn't that crazy after all, was he?" Das ist eine Anspielung auf Howards wirre Thesen vom Weltuntergang.