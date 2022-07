Top 5 Filme, um Englischkenntnisse zu verbessern

Für ein ausgelassenes Abenteuer mit Dinosauriern im 21. Jahrhundert ist Jurassic World genau das Richtige. Der vierte Teil der Jurassic Park-Filmreihe findet 22 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils statt, aber jetzt steht mehr auf dem Spiel, als ein furchterregender gentechnisch veränderter Dinosaurier entkommt und fügt mörderische Verwüstungen hinzu.

Die Hollywoodstars Chris Pratt und Bryce Dallas Howard sprechen die Alltagssprache, die in alltäglichen Situationen verwendet wird, was es einfach macht, die Dialoge zu verstehen. Etwas wissenschaftlicher Jargon wird ab und zu auffällig, was zu einer interessanten Auswahl neuer Wörter führt, die Sie lernen und in Ihren Wortschatz aufnehmen können.

Tipps zum Englischlernen durch Filme

Das klingt offensichtlich, aber das Wichtigste beim Verwenden von Filmen zum Englischlernen ist, diejenigen Filme anzusehen, die Sie mögen. Wenn Sie sich für einen langweiligen Film entscheiden, verlieren Sie möglicherweise das Interesse und achten weniger auf die Sprache. Um interessante Filme nach Genre, Titel, Schauspielern oder Erscheinungsdatum zu finden, können Sie IMDB besuchen.

Versuchen Sie, wenigstens 70 % der Dialoge zu verstehen

Wenn Sie Englisch mit Filmen lernen, sollten Sie darauf abzielen, die allgemeine Bedeutung zu verstehen und nicht jedes einzelne Wort. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie einige Wörter oder Sätze verpassen oder einen Akzent in einem Film nicht verstehen. Stattdessen halten Sie den Film manchmal an oder gehen Sie zurück und schreiben Sie neue Wörter auf. Doch vermeiden Sie es, dies zu oft zu tun. Denken Sie daran, dass das Anschauen von Filmen Spaß machen sollte!

Vermeiden Sie schwierige Filme

Wenn Sie sich einen Film auf Englisch ansehen, ist es wichtig, dass Sie genug verstehen, um die Handlung wahrzunehmen. Versuchen Sie, einen Film auszuwählen, der Ihrem aktuellen Englischniveau entspricht. Wenn Sie ein Anfänger sind, möchten Sie vielleicht mit einfachen Zeichentrickfilmen oder Kinderfilmen wie Toy Story beginnen. Wenn Sie andererseits 99 % des Dialogs zwischen Charakteren in einem Film verstehen, ist er für Sie zu einfach.

Wiederholen Sie Ausdrücke

Wenn Sie einen Ausdruck hören, der Ihnen wirklich gefällt, schreiben Sie ihn auf und wiederholen Sie ihn. Wenn Sie ihn laut sagen, werden Sie sich eher daran erinnern. Manchmal werden Sie Sätze hören, die cool klingen und in Großbritannien oder Amerika im Alltag verwendet werden. Lehrbücher haben diese informellen Ausdrücke normalerweise nicht, aber Filme schon!

Verwenden Sie Untertitel auf die richtige Weise

Wenn Sie sich einen Film auf Englisch ansehen, ist es eine gute Idee, mit Untertiteln ihn zu schauen. Bei den meisten Videoplayern können Sie dies über die Registerkarte "Einstellungen" tun. Drücken Sie auf YouTube die Schaltfläche „CC“ in der unteren rechten Ecke und wählen Sie dann „English subtitles“. Wenn Sie einen Film wirklich mögen, schauen Sie ihn sich vielleicht einmal mit Untertiteln an und dann wieder ohne. Vermeiden Sie Untertitel auf Deutsch oder eine andere Sprache, die Sie leichter als Englisch verstehen.