Die Netflix-Hitserie "Stranger Things" sorgt nicht nur auf dem Streamingmarkt für Erfolge, sondern auch in den internationalen Hitparaden. Der Song "Running Up That Hill" der 80er-Jahre-Sängerin Kate Bush (63) wurde sogar auf den ersten Platz der britischen Charts katapultiert. Jetzt will die Boulevard-Zeitung "The Sun" erfahren haben, dass aufgrund des Hypes um den Hit sogar ein ganzes Musical geplant sei.