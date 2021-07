"Die rote Schildkröte" Studio Ghibli meets Europe

Mit „Die rote Schildkröte“ entstand erstmals ein Animationsfilm als Koproduktion zwischen etablierten französischen Produktionsfirmen und dem japanischen Animatonsstudio Ghibli. Den Regiebildschirm übernahm der Holländer Michael Dudok de Wit, auf den Hayao Miyazaki durch seinen Oscar-prämierten animierten Kurzfilm „Father and Daughter“ aufmerksam wurde. Für de Wit, der hauptsächlich im Werbefilm tätig ist, ging mit dieser Kooperation ein Traum in Erfüllung und er hatte die Möglichkeit, nach Jahrzehnten im Animationsfilmgeschäft seinen ersten Langanimationsfilm zu machen. Der Film feierte seine Premiere in der Reihe „ Un Certain Regard“ in Cannes und gewann den Preis der Jury. Nach einer erfolgreichen Festivalkarriere wurde der Film auch als bester Animationsfilm für den Oscar nominiert, was die nötige Aufmerksamkeit brachte, um den Film in verschiedenste Länder zu verkaufen.

„Die rote Schildkröte“ ist alles andere als ein gewöhnlicher Animationsfilm und erinnert mehr an avantgardistisch - europäisches Kino als an „Ice- Age“ und Co. Für Kinder ist der Film weniger geeignet, dafür werden Arthouse-Fans auf ihre Kosten kommen.

Özgür Anil

HIER GEHT ES ZUM KINOPROGRAMM>>