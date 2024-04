Die deutsche Dramedy-Serie "Die Zweiflers" hat beim International Series Festival von Cannes in drei Kategorien gewonnen. "Beste Musik", "High School Award for Best Series" und der Hauptpreis "Beste Serie" gingen an die ARD-Produktion.

"Drei Preise für 'Die Zweiflers' in Cannes!", freute sich der Geschäftsführer der ARD Degeto Film, Thomas Schreiber, in einer Pressemitteilung über die Auszeichnungen. Und weiter: "Das ist einfach sensationell, super-verdient und macht glücklich, weil dieses kluge, begabte Team rund um David Hadda eine Serie erschaffen hat, wie es sie nicht alle Tage gibt: Die Premiere in Cannes hat uns alle zum Lachen und Weinen im selben Moment gebracht." Wie die Degeto zuvor berichtete, waren "Die Zweiflers" aus rund 350 Einreichungen vom Cannes International Series Festival für den diesjährigen Wettbewerb ausgewählt worden.