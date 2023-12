Greta Gerwig wird Jury-Präsidentin des Filmfestivals in Cannes 2024

Die US-Regisseurin des Hitfilms "Barbie", Greta Gerwig, wird Jury-Präsidentin des Filmfestivals in Cannes im kommenden Jahr. Sie sei nach der Schauspielerin Olivia de Havilland in den 1960er-Jahren erst die zweite Amerikanerin, die die Rolle übernehme, teilte das Festival am Donnerstagmorgen mit. Die 40-Jährige habe mit "Barbie" in diesem Jahr etliche Rekorde gebrochen.