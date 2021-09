"Dirty Grandpa" auf Amazon Prime : Opa De Niro lässt die Sau raus

Als 70jähriger, der gerade Witwer geworden ist, will Dick - nach jahrzehntelanger Ehe - noch mal so richtig die Sau rauslassen und bricht mit seinem eher angepassten Enkelsohn zu einer großen Sause auf. Zwischen Alkohol- und Drogenexzessen sowie erotischen Eskapaden in einem kalifornischen Küstenort versucht der Senior bei diesem ausschweifenden Roadtrip auch noch Einfluss auf die Zukunft seines Enkels zu nehmen: Er möchte verhindern, dass dessen Leben in allzu spießig-geregelten und vor allem fremdbestimmten Bahnen verläuft.