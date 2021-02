Rapper Quavo spielt mit Robert De Niro seine erste Filmrolle

US-Musiker Quavo (29), Mitglied des Hip-Hop-Trios Migos, gibt an der Seite von Robert De Niro (77), John Malkovich (67) und Jack Huston (38) sein Spielfilmdebüt. In dem Thriller "Wash Me in the River" soll er einen brutalen Drogenboss namens Coyote spielen, wie das Branchenblatt "Variety" berichtete. Quavo verlinkte den Artikel am 18. Feberauf seinem Twitter-Konto.