"127 Hours" auf Disney+ Star: Franco Dislikes A Rolling Stone

Ein Mann trifft einen Stein – oder ein Stein trifft einen Mann. Wie man es auch dreht und wendet, die beiden gehören zusammen, waren seit jeher füreinander bestimmt. Zumindest nach Ansicht des Trekking-Freaks und Outdoor-Junkys Aron Ralston, der 2003 in Form eines Felsblocks seinem Schicksal begegnet.

Als der überzeugte Einzel-Gänger in einen Canyon-Spalt im unwegsamsten Hinterland von Utah stürzt, klemmt ihm der schwere Stein nämlich den rechten Unterarm ein und sitzt so fest zwischen den engen Felswänden verkeilt, dass er sich unmöglich von einer Einzelperson entfernen lässt (und schon gar nicht vom unmittelbar Betroffenen oder Bedrückten selbst). Mit Ameisen, Raben, Geckos und seinem Camcorder als einziger Gesellschaft, muss Ralston in seiner Zwangslage verharren. Was folgt sind qualvolle 5 Tage, die mit einer befreienden Verzweiflungstat enden.