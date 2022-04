"Fack ju Göhte 3" auf Netflix: Crashkurs zur Maturareife

Und wenn man noch so oft sitzengeblieben ist – irgendwann steht sie halt doch bevor, die Matura. Chantal, Danger und all die anderen bereits bekannten Geistesriesen aus der Goethe-Gesamtschule befinden sich in eben dieser Lage. Zwar genießt die Schule den zweifelhaften Ruf, dass dort selbst die größten Schwachmaten einen Abschluss schaffen, doch leider wird vom Bildungsministerium gerade eine ‚Aktion Scharf‘ durchgeführt und die Problemkinder müssen nun sogar einen Test ablegen, um herauszufinden, ob sie überhaupt zum Abi antreten dürfen.