"Alita: Battle Angel": Weichherzige und hochgefährliche 1-Frauen-Armee

Fortsetzung in Sicht

Erst ganz am Schluss bekommen wir Alitas mächtigsten Feind, den gottähnlichen Nova, der in einer Himmelsstadt über unserer abgewrackten Erde thront, kurz zu Gesicht und wenn er dann seine Wunderbrille abnimmt, mit deren Hilfe er in die Gehirne anderer Menschen schlüpfen kann, erkennen wir in ihm Edward Norton (wodurch die Besetzung auch noch bis zur letzten Sekunde exzellent bleibt). Der Film verlangt also definitiv nach einer Fortsetzung und wir werden bestimmt keinen Einspruch dagegen erheben – schon allein deshalb, weil man sich Alita sowieso nicht in den Weg stellen sollte, wenn sie auf Rache sinnt.

4 von 5 englischen Kampfgriffen