"Annabelle 3": Drei Mädchen und ein Haus voll Geister

Annabells Befreiung

Als nächstes Opfer hat sie sich Judy, die zehnjährige Tochter der Warrens ausgesucht (gespielt vom Wunderkind Mckenna Grace aus „Gifted“). Während das Mädchen mit ihrer älteren Babysitterin einen Abend daheim ohne die Eltern verbringt, bereitet sich das Unheil vor. Die Freundin der Babysitterin ist nämlich ebenfalls im Haus und benutzt einen ruhigen Moment, um sich Zutritt in den verbotenen Artefaktenraum zu verschaffen, weil sie mit einem ganz speziellen Toten Kontakt aufnehmen möchte. Selbstverständlich kann sie die Gefahren nicht richtig abschätzen und ermöglicht Annabelle den Weg in die Freiheit. So viel lässt sich versprechen: die bevorstehende Nacht wird alles andere als geruhsam werden.